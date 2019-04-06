Vekillerin sandık görevi uzadı TBMM çalışma takvimi değişti 06.04.2019 17:11

31 Mart 2019 Türkiye yerel seçim sonuçlarıyla ilgili itiraz sürecinin 13 Nisan’a kadar devam etmesi nedeniyle TBMM'de çalışma takvimini 16 Nisan’a göre ayarladı. Yerel seçimle ilgili resmi sonuçların açıklanmasının ardından partilerin 16 Nisan Salı günü grup toplantılarını yapması ve aynı gün Genel Kurul’un çalışmaya başlaması planlanıyor.