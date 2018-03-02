Bu sabah gelen son dakika haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri öncülüğünde ÖSO birlikleri Raco'ya doğru yola çıkmıştı. Sabah namazından sonra harekete geçen birliklerimizden saatler içinde zafer haberleri gelmeye başlamış, iki köy YPG'li teröristlerden arındırılarak ele geçirilmişti. Son gelen bilgilere göre az önce ÖSO birlikleri Raco'ya giriş yaptı. Bölgeden şiddetli çatışma haberleri geliyor.
Ve Raco'ya girildi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor!02 Mart 2018, Cuma
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