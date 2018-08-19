Latine, Müslümana, kendi siyahi vatandaşına, mültecisine savaş açtı. Şimdi de tüm dünyaya... “ABD Başkanı Donald Trump ne yapmak istiyor?” sorusu gündemdeyken çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. İşte haberin detayları…
Ve Donald Trump hakkında teşhis konuldu: İşte yakalandığı büyük hastalık...19 Ağustos 2018, Pazar
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