Yol Durumu

Vatanına ve milletine aşık bir lider: Muhsin Yazıcıoğlu

24 Mart 2018, Cumartesi

Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak 1968'de siyasete adım atan, 1993'te de BBP'yi kuran Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyoruz...

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Adem Adem

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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cevapla 24.03.2018 20:40
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