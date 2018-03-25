Vatanına ve milletine aşık bir lider: Muhsin Yazıcıoğlu

Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak 1968'de siyasete adım atan, 1993'te de BBP'yi kuran Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyoruz...
Vatanına ve milletine aşık bir lider: Muhsin Yazıcıoğlu24 Mart 2018, Cumartesi
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Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
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