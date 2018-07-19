Yol Durumu

Vatanına milletine aşık bir lider!

18 Temmuz 2018, Çarşamba

1976 yılında başlayan bir siyasi kariyer... Hizmet ve dava aşkına siyaset yoluna çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 seçim 3 de referandum kazandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları