Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sokak lambası benzetmesi 15.03.2019 18:33

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, vatandaştan ilginç bir benzetme geldi. Sokak röportajı sırasında bir vatandaş, Kılıçdaroğlu için "Gündüz yanan sokak lambası" dedi. A Haber, o videodan sonra adeta fenomen haline gelen vatandaşı bularak röportaj gerçekleştirdi. İşte o görüntüler...