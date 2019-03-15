Haberler Web TV Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sokak lambası benzetmesi

Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sokak lambası benzetmesi

15.03.2019 18:33

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, vatandaştan ilginç bir benzetme geldi. Sokak röportajı sırasında bir vatandaş, Kılıçdaroğlu için "Gündüz yanan sokak lambası" dedi. A Haber, o videodan sonra adeta fenomen haline gelen vatandaşı bularak röportaj gerçekleştirdi. İşte o görüntüler...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları