CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, vatandaştan ilginç bir benzetme geldi. Sokak röportajı sırasında bir vatandaş, Kılıçdaroğlu için "Gündüz yanan sokak lambası" dedi. A Haber, o videodan sonra adeta fenomen haline gelen vatandaşı bularak röportaj gerçekleştirdi. İşte o görüntüler...
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sokak lambası benzetmesi15.03.2019 18:33
- Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sokak lambası benzetmesi
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