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Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na adalet tepkisi

06 Kasım 2017, Pazartesi
Bakırköy Spor Vakfı'nın binasına kaçak olduğu gerekçesiyle çıkan yıkım kararının ardından bölgede gergin anlar yaşandı. CHP'li Bakırköy Belediyesi tarafından verilen yıkım kararının ardından bölgedeki halk isyan etti.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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FatiSultan FatiSultan

chpkklı belediyelerin hepsi aynıdır, hiç bir hizmette bulunmazlar ve halka hizmet yerine halka zulüm yaparlar, onların tek düşündüğü şey yok etmek kimse rahat etmesin .

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 06.11.2017 10:30
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