Vatandaştan HDP'li vekillere sert tepki: "İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız" 20.10.2019 15:56

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı aleyhine açıklama yapan HDP’li milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Pero Dündar’a vatandaş sert tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Sivillere, Nusaybin halkına bomba, havan atan terörü mü destekleyeceksiniz? Ben Nusaybinliyim. İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde basın açıklaması yapan HDP'li milletvekilleri ile KESK Emek ve Demokrasi Platformu üyelerine bir vatandaş tepki gösterdi.

Aralarında HDP'li milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Pero Dündar, KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve KESK bileşeni üyelerinin de olduğu Mardin Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, Nusaybin'de basın açıklaması yaptı. KESK binası önünde açıklama için hazırlık yapıldığı sırada bir vatandaş, "Sivillere, Nusaybin halkına bomba, havan atan terörü mü destekleyeceksiniz? Ben Nusaybinliyim. İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız" diyerek gruba tepki gösterdi.

Polis ekipleri araya girerek vatandaşı KESK binasının önünden uzaklaştırdı. KESK tarafından yapılan basın açıklamasından sonra grup sessizce dağıldı.