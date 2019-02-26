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Vatandaşlardan Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi

26.02.2019 12:37

Başkan Erdoğan, İstanbul Kısıklı'da ki evinin önünde vatandaşların doğum günü kutlamasına aracından inerek karşılık verdi. Başkan Erdoğan vatandaşlarla kısa bir sohbetin ardından Giresun Mitingine katılmak üzere hareket etti.


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