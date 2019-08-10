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Vatandaşlar yollara döküldü! Kurban Bayramı tatili öncesi...

10.08.2019 09:45

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar yollara döküldü. Tatilini bulundukları şehrin dışında geçirerek değerlendirecek olan yüz binlerce vatandaşın yollara dökülmesinin ardından TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Mahmutbey gişeleri gibi yerlerde yoğun trafik kuyrukları oluştu.


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