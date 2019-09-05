Vatandaşlar isyan etti! Ankara metrosunda yürüyen merdivenler çalışmıyor 05.09.2019 20:05

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Mansur Yavaş yönetimdeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde aksaklıklar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinden toplu ulaşıma yapılan zamma tepkiler sürerken, vatandaşlar şimdi de metro duraklarındaki yürüyen merdivenlerin çalışmamasına isyan etti. Peki metrodaki yürüyen merdivenler neden çalışmıyor? Merdivenlerin bakımları en son ne zaman yapıldı? Yürüyen merdivenler arızalı mı? A Haber muhabiri Mert Hacısalihoğlu Ankara sokaklarında bu sorulara yanıt aradı.