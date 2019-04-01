Vatandaşlar AK Parti Genel Merkezi'ne akın etti 01.04.2019 00:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap edecek. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini İstanbul’da takip eden ve sonuçların açıklanmasının ardından Ankara’ya geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezine gelerek vatandaşlara hitap edecek.