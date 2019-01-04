Vatandaşa zorunlu tasarruf yaptırıldı 04 Ocak 2019, Cuma

1973 yılındaki petrol krizi karşısında çaresiz kalan Türkiye devam eden yıllarda büyük bir enerji bunalımına girdi. Enerji sorununa çözüm bulamayan o zamanki hükümetler çareyi vatandaşa zorunlu tasarruf yaptırmakta buldu.

1970'li yıllarda Türkiye karanlığa mahkum edildi. 1973 yılındaki petrol krizi karşısında çaresiz kalan Türkiye devam eden yıllarda büyük bir enerji bunalımına girdi. Enerji sorununa çözüm bulamayan o zamanki hükümetler çareyi vatandaşa zorunlu tasarruf yaptırmakta buldu.

Ülkedeki hastaneler de enerji yetersizliği nedeniyle zaman zaman çalışamaz duruma gelmişti. TRT ekranslarında vatandaşlara tasarruf yöntemleri anlatıldı. İşte Türkiye'nin enerji bunalımı yaşadığı o yıllar...