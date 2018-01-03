ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesinin ardından tüm dünyadan tepkiler ardı ardına gelmişti. Bu kararla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tepkisi ise netti. A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında vatandaşların Türkiye'nin Kudüs duruşu hakkında ne düşündüğünü açıkladı. Yapılan anket sonuçları A Haber canlı yayınında detaylarıyla konuşuldu.
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