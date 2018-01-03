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Vatandaş meselesi ile ilgili ne düşünüyor?

03 Ocak 2018, Çarşamba
ABD Başkanı 'ın 'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesinin ardından tüm dünyadan tepkiler ardı ardına gelmişti. Bu kararla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhuriyeti Devleti'nin tepkisi ise netti. A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında vatandaşların 'nin duruşu hakkında ne düşündüğünü açıkladı. Yapılan anket sonuçları A Haber canlı yayınında detaylarıyla konuşuldu.
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