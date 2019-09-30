Vatandaş isyan etti! Metrobüs durağında insan seli! (Video)

İstanbullular haftanın ilk iş gününde metrobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu. Altunizade'de işlerine ve okullarına yetişmeye çalışanlar yetkililerin bu durumu çözmesi gerektiğini söyledi.
Haftanın ilk iş gününde metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Özellikle Anadolu yakasının en işlek duraklarından Altunizade'de uzun kuyruklar oluştu. İş ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı, yetkililerden bir çözüm bulmasını istedi.
Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu.
Vatandaşlar, özellikle pazartesi günleri üst geçitte ve metrobüs durağında yoğunluk oluştuğunu, yetkililerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini söyledi.
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