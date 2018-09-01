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Vatandaş Amerika'nın uyguladığı ekonomik yaptırım hakkında ne dedi?

01 Eylül 2018, Cumartesi

A Haber sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. A Haber mikrofonuna konuşan vatandaş ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ekonomik yaptırıma tepkili.

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