A Haber sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. A Haber mikrofonuna konuşan vatandaş ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ekonomik yaptırıma tepkili.
Vatandaş Amerika'nın uyguladığı ekonomik yaptırım hakkında ne dedi?01 Eylül 2018, Cumartesi
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