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Vatan nedir?

30 Ağustos 2018, Perşembe

Vatan nedir? Sadece sınırlarla çevrili toprak parçasından mı ibarettir? Üzerinde yaşayanları birbirine bağlayan nedir? Adeta kaynayan kazan halindeki coğrafyamızda bu kelime en yüce kelimelerden birisi...

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