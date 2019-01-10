Muş’un Varto ilçesinde köylüler tarafından yakalanan kurt, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz'ın talimatıyla, tedavi edildikten sonra tekrar doğal yaşama bırakıldı.
Varto'da köylülerin yakaladığı kurdu Kaymakam serbest bıraktırdı10 Ocak 2019, Perşembe
- Varto'da köylülerin yakaladığı kurdu Kaymakam serbest bıraktırdı
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