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Varto'da köylülerin yakaladığı kurdu Kaymakam serbest bıraktırdı

10 Ocak 2019, Perşembe

Muş’un Varto ilçesinde köylüler tarafından yakalanan kurt, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz'ın talimatıyla, tedavi edildikten sonra tekrar doğal yaşama bırakıldı.


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