Şehir Hatları'nın Kadıköy-Eminönü seferini yapan vapurda silahla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, daha sonra yolcuları vapurdan tahliye etti.
Vapurda havaya ateş açan şüpheli yakalandı06.06.2019 00:15
- Vapurda havaya ateş açan şüpheli yakalandı
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