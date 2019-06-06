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Vapurda havaya ateş açan şüpheli yakalandı

06.06.2019 00:15

Şehir Hatları'nın Kadıköy-Eminönü seferini yapan vapurda silahla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, daha sonra yolcuları vapurdan tahliye etti.


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