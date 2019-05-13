Van’ın Başkale ilçesindeki İran sınırında yabancı uyruklu 9 erkek cesedi bulundu

Van’ın Başkale ilçesindeki İran sınırında, donarak öldüğü tahmin edilen yabancı uyruklu 9 erkek cesedi bulundu. Geçtiğimiz aylarda 14 kişinin daha cansız bedeni bulunmuştu.
Van’ın Başkale ilçesindeki İran sınırında yabancı uyruklu 9 erkek cesedi bulundu13.05.2019 23:54
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