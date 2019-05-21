Van'da PKK operasyonu: 18 gözaltı

Van'ın Çaldıran ve Başkale ilçelerinde jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Van'da PKK operasyonu: 18 gözaltı21.05.2019 11:16
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