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Van'da PKK operasyonu: 18 gözaltı

21.05.2019 11:16

Van'ın Çaldıran ve Başkale ilçelerinde jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


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