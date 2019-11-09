Van'da üzerinde uyuşturucu bulunduran zanlı yakalanacağını anlayınca intihar edip öldü 09.11.2019 12:10

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde üzerinde 5 kilo metamfetamin bulunan şahıs, gözaltına alınmasının ardından evinde de uyuşturucunun olduğunu ifade etti. Jandarma ekipleriyle birlikte evine giden şahıs, evine girerek kapıyı üzerine kilitledi. Yapılan tüm uyarılarının ardından polis ekipleri kapıyı kırarak, içeriye biber gazı attı. Bunun üzerine yakalanacağını anlayan şahıs, silahla kendini vurdu.