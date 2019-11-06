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Van'da terör örgütü PKK'ya operasyon! Patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

06.11.2019 22:17

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda, teröristlerce 2'si el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.


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