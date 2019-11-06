Van'da terör örgütü PKK'ya operasyon! Patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda, teröristlerce 2'si el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Van'da terör örgütü PKK'ya operasyon! Patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi06.11.2019 22:17
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