Van'da terör örgütü PKK'ya operasyon! Patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi 06.11.2019 22:17

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda, teröristlerce 2'si el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.