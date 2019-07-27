Van'da terör örgütü PKK'ya katılmaya giden 6 kişi kıskıvrak yakalandı! Operasyon anı kamerada 27.07.2019 14:34

Van'da, terör örgütü PKK'ya katılmak isteyen 4 kişi ile bu kişileri dağa götürmek isteyen 2 zanlı, hava destekli operasyonla yakalandı. Yakalanan 4 kişi ile bu kişileri dağa götürmeye çalışan 2 zanlı tutuklandı. Operasyon anı ise drone kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.