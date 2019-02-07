Van'da PKK'nın kış üslenmesine darbe

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik düzenlediği operasyonda silah, mühimmat, çadır, örgütsel döküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
Van'da PKK'nın kış üslenmesine darbe07 Şubat 2019, Perşembe
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