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Van'da PKK'nın kış üslenmesine darbe

07 Şubat 2019, Perşembe

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik düzenlediği operasyonda silah, mühimmat, çadır, örgütsel döküman ve dijital materyaller ele geçirildi.


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