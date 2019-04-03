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Van'da 'Mavi Balina' ölüm getirdi

03.04.2019 17:19

Van'da, 'Mavi Balina' oyunu oynayan Sevda E. (14), arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmaya gittiği tepeden atlayarak, intihar etti.


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