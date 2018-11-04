Van'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Van’ın Başkale ilçesinde otomobille yolcu minibüsünün çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Van'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var04 Kasım 2018, Pazar
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