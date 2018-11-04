Haberler Web TV Van'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Van'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

04 Kasım 2018, Pazar

Van’ın Başkale ilçesinde otomobille yolcu minibüsünün çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları