Haberler Web TV Van'da kaybolan lise öğrencisi Murat Gündüç'ten acı haber

Van'da kaybolan lise öğrencisi Murat Gündüç'ten acı haber

29.05.2019 15:45

Van'ın Gürpınar ilçesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ün cansız bedenine ulaşıldı.


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