Haberler Web TV Van’da İran sınırında 6 erkek cesedi bulundu

Van’da İran sınırında 6 erkek cesedi bulundu

03.05.2019 13:06

Van'ın Başkale ilçesinin kırsal kesiminde bulunan 6 cesedin, kışın İran sınırından geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu belirlendi.


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