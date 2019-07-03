Van'da inanılmaz olay! 'Uykuda ölürüm' korkusu nedeniyle 3 yıldır uyumuyor (Video) 03.07.2019 11:53

Van'da yaşayan ve uzun süredir uyku apnesi problemi yaşayan Şevket Caymaz isimli vatandaş, "uykuda ölürüm" korkusu yüzünden üç yıldır uyuyamıyor. Bazen uykusunun geldiğini, ancak saniye içerisinde tekrar kaçtığını belirten Caymaz, "Bazen uykum geliyor, ama saniye içerisinde gözümü kapatıp tekrar açıyorum." dedi.

Van'ın Gevaş ilçesinde uyku apnesine yakalanan Şevket Caymaz, ölürüm korkusuyla üç yıldır uyuyamıyor.

İlçeye bağlı Elmalı Mahallesi'nde ikamet eden fayans ustası Şevket Caymaz, yıllar önce kansere yakalandı. Kanser hastalığını atlatan Caymaz, daha sonra uyku apnesi hastalığına yakalandı.

Uyku apnesi nedeniyle üç yıldır uyuyamadığını ifade eden Caymaz, "Daha önce kanserdim. Kanser hastalığını atlattıktan sonra uyku apnesine yakalandım. Uyku apnesi nedeniyle sabaha kadar uyuyamıyorum. Bazen kulaklarımdan kan akıyor, gözlerim kızarıyor. Bazen gözlerim, karnım ya da ayağım şişiyor" dedi.

"DOKTOR BANA 'KÜÇÜK DİLİNİ KESECEĞİZ' DEDİ"

Daha önce birçok doktora başvurduğunu dile getiren Caymaz, "Bir doktor bana 'küçük dilini keseceğiz' dedi. Başka bir doktor ise ışın tedavisi yapacağını söyledi. Ancak bu tedavi doğru mu, değil mi diye emin olamadım ve gidemedim. Yine Ankara'da bir başka doktora gittim. Bana uyku ilacı verebileceğini söyledi. Bende kendisine ilaç alırsam uykuda ölürüm dedim. O da bana doğrudur deyip çaresini aramamı söyledi. Ben de bunun çaresini arıyorum. İnşallah bir doktor çıkar karşıma ve bu uyku apnesi ile ilgili bana el uzatır. Biliyorum ki benim gibi birçok kişide uyku apnesi var. En azından bunun çaresinin bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bazen uykusunun geldiğini, ancak saniye içerisinde tekrar kaçtığını belirten Caymaz, "Bazen uykum geliyor, ama saniye içerisinde gözümü kapatıp tekrar açıyorum. Bunun için doktora gittim, bana bünyemin sağlam olduğunu aksi takdirde uykuda ölebileceğimi söyledi. Ama ben yaşamak istiyorum. İyi bir doktor karşıma çıksın, beni ameliyat etsin veya bana bir ilaç tedavisi uygulasın istiyorum" diye konuştu.

Gündüzleri bahçede gezerek stres attığını, gecelerin ise kabusa dönüştüğünü vurgulayan Caymaz, şöyle konuştu:

"Geceler bana kabustur, zindandır. Gece karanlık çökünce herkesin uyuyabileceğini ve benim ise uyuyamadığımı düşünüyorum. Sabahlara kadar kötü düşünceler sarıyor beni. Ne olur bunu bilen biri varsa bana yardımcı olsun. Maddi olarak değil, manevi destek istiyorum."

UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku apnesi, horlama ve uykuda solunum durması olarak tanımlanmaktadır. Tedavi edilmediğinde felç veya ölümlere neden olabilen uyku apnesine alitesiz uyku gündüz sürekli uyur halde dolaşma, konsantrasyon eksikliği gibi şikayetlere yol açarken; yüksek tansiyon, kalpte ritim bozuklukları neden olabiliyor. Uyku esnasında nefesin durması ve yüzeysel hale gelmesi anlamına gelen uyku apnesi gece boyunca defalarca tekrarlayabilir.



UYKU APNESİ NASIL ANLAŞILIR?

Uyku apnesinin belirtilerinden en önemlisi uykuda solunumun durmasıdır. Diğer uyku apnesi belirtileri ise şöyle sıralanabilir:



Uykuda sırasında huzursuzluk

Horlama

Sık sık idrara kalkma

Terleme

Ağız kuruluğu

Reflü

Tanıklı olarak solunum durmaları



Ayrıca baş ağrısı, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, depresyon, sabah dinç uyanamama ve aşırı derecede uykulu olmak ve yorgunluk hali ise uyku apnesinin gündüz gözlenebilen belirtileri arasındadır.