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Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

18.07.2019 13:08

Son dakika haberine göre Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi yolunda kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 10' un üzerinde ölü, çok sayıda yaralı var.


Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi yolunda kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 10' un üzerinde ölü, çok sayıda yaralı var.
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