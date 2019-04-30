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Van merkezli fuhuş operasyonu: 37 gözaltı

30.04.2019 13:20

Van merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda aralarında yabancı uyruklu kadınların da olduğu 37 şüpheyi gözaltına alındı.


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