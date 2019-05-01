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Van Çaldıran'da kaybolan Ömer'in 24 gün sonra cesedi bulundu

01.05.2019 13:41

Van'ın Çaldıran ilçesinde Kaz Gölü’ne avlanmaya gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ömer Topgaç'ın (21), 24 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.


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