Haberler Web TV Van Büyükşehir Belediyesi'nde dikkat çeken kare

Van Büyükşehir Belediyesi'nde dikkat çeken kare

19.08.2019 09:35

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın yerine atanan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını belediyedeki yerine geri astı.


Terör örgütü PKK/KCK'ya destek verdiği gerekçesiyle Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden alındı. Görevden alınan başkanların yerine il valileri kayyum olarak göreve atandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI YERİNE GERİ ASTI
Göreve geldikten sonra makam odasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yerinde olmadığını gören Bilmez, depodan fotoğrafı getirterek odadaki yerine astı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları