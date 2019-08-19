Van Büyükşehir Belediyesi'nde dikkat çeken kare 19.08.2019 09:35

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın yerine atanan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını belediyedeki yerine geri astı.

Terör örgütü PKK/KCK'ya destek verdiği gerekçesiyle Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden alındı. Görevden alınan başkanların yerine il valileri kayyum olarak göreve atandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI YERİNE GERİ ASTI

Göreve geldikten sonra makam odasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yerinde olmadığını gören Bilmez, depodan fotoğrafı getirterek odadaki yerine astı.