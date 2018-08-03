Vampir kelebekler İstanbul'u istila etti 03 Ağustos 2018, Cuma

İstanbul son günlerde halk arasında vampir kelebek olarak bilinen böceğin istilasına uğradı. Uzmanlar Karadeniz'den İstanbul'a gelen böcek hakkında uyardı: "Bir an önce önlem alınmazsa birçok bitki ölebilir"