Vampir kelebekler İstanbul'u istila etti

İstanbul son günlerde halk arasında vampir kelebek olarak bilinen böceğin istilasına uğradı. Uzmanlar Karadeniz'den İstanbul'a gelen böcek hakkında uyardı: "Bir an önce önlem alınmazsa birçok bitki ölebilir"
Vampir kelebekler İstanbul'u istila etti03 Ağustos 2018, Cuma
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