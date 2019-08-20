Vali Bilmez açıkladı: İşte "Atatürk portresi kaldırıldı" yalanının iç yüzü! 20.08.2019 12:18

Terör örgütü yandaşları, 3 ilimizde terör bağlantıları tespit edilen belediye başkanlarının görevden alınmasından rahatsız olarak provokasyon düğmesine bastı. "Atatürk'ün posteri kaldırıldı" yalanıyla algı yaratmaya çalışan provokatörlere Van Valisi Mehmet Emin Bilmez canlı yayında cevap verdi.

Terör örgütü ile olan bağlantılı olan belediye başkanlarının görevden alınmasından rahatsız olan CHP'liler, algı operasyonuna başladı. Sosyal medya üzerinden FETÖ ve PKK bağlantılı hesaplarla birlikte algı yaratmaya çalışan bazı kesimler, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in Atatürk portesini indirdiğini iddia etti.



VALİ BİLMEZ OLAYIN İÇ YÜZÜNÜ CANLI YAYINDA ANLATTI

Sosyal medyada yayılan bu çirkin yalana Vali Bilmez A Haber canlı yayınında yanıt verdi. Vali Bilmez, "Odaya girince Atatürk'ün resminin Türk bayrağının olduğu tarafta olması gerekirken belediye ambleminin tarafında olduğunu, Cumhurbaşkanının resminin de kaldırıldığını gördüm" dedi. Durumun protokole aykırı olduğunu belirten Bilmez, göreve başlamadan önce bunun düzeltilmesini istedim dedi.



"KAMUOYUNUN VİCDANINA BIRAKIYORUM"

Algı operasyonlarının ne Türk halkına ne de Van halkına bir faydası olmayacağını belirten Vali Bilmez söz konusu provokasyona ilişkin "kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" dedi.









