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Vali açıkladı! Terörden temizlenen ilimizde petrol rezervi bulundu

12.08.2019 18:58

Doğu ve Güneydoğu'da birçok bölge güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlar sayesinde terörden temizlendi. Siirt'te de terörden arındırılan alanda petrol arama çalışması başlatıldı. Operasyonlardan önce PKK'nın üs bölgesi olarak kullandığı Siirt Pervari'de petrol rezervi bulundu. Bölgede yıllar sonra petrol için ilk sondaj vurulacak. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak son gelişmelerini Siirt Valisi Ali Fuat Atik'e sordu. İşte A Haber'e özel o çarpıcı açıklamalar.


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