Doğu ve Güneydoğu'da birçok bölge güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlar sayesinde terörden temizlendi. Siirt'te de terörden arındırılan alanda petrol arama çalışması başlatıldı. Operasyonlardan önce PKK'nın üs bölgesi olarak kullandığı Siirt Pervari'de petrol rezervi bulundu. Bölgede yıllar sonra petrol için ilk sondaj vurulacak. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak son gelişmelerini Siirt Valisi Ali Fuat Atik'e sordu. İşte A Haber'e özel o çarpıcı açıklamalar.
Vali açıkladı! Terörden temizlenen ilimizde petrol rezervi bulundu12.08.2019 18:58
- Vali açıkladı! Terörden temizlenen ilimizde petrol rezervi bulundu
- Suriye sınırında inceleme
- Tekirdağ'da "denize girmeyin" uyarısı
- Protestocular havalimanını bastı! Tüm uçuşlar iptal edildi (Video)
- Gebze’de mesire alanındaki yangın fabrikalara sıçradı (Video)
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: Hac mevsimi boyunca 28 kardeşimiz vefat etti (Video)
- Son dakika: Ankara'da feci kaza... Çok sayıda yaralı var (Video)
- SON DAKİKA: Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem! En son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklaması
- Miley Cyrus ile Liam Hemsworth boşandı! İlişkimiz 'eşsiz ve modern' demişti (Video)
- Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Harekat Merkezi açıklaması (Video)
- Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü... (Video)
- Üsküdar’da denize atlayan vatandaşın kurtarılma anı kamerada (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.