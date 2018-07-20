Vakit Türkiye vakti

Dava kararlılıkla taşınan, uğrunda fedakarlık yapılan, hep daha ileriye götürülmek istenen şeyin bizatihi kendisidir. Davanın adı ne olursa olsun ister hak ister batıl olsun sonuca ulaşmak dava adamlarıyla mümkündür. Bir davanın adamı olmazsa o dava yürümez, davasının adamı olmayanlar da zafer yüzü göremez. Ancak rabbine güvenip ona sığınıp yola çıkanlar da asla ve asla yarı yolda kalmaz.
Vakit Türkiye vakti19 Temmuz 2018, Perşembe
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