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Vakıfbank kredi faiz oranlarında indirime gitti

21.02.2019 15:26

Vakıfbank'tan kredi çekmeyi düşünen vatandaşları sevindiren bir haber geldi. Vakıfbank konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu.


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