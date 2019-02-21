Vakıfbank kredi faiz oranlarında indirime gitti

Vakıfbank'tan kredi çekmeyi düşünen vatandaşları sevindiren bir haber geldi. Vakıfbank konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu.
Vakıfbank kredi faiz oranlarında indirime gitti21.02.2019 15:26
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