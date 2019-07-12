Uzmanlar açıkladı: S-400'ler bölgede güç dengesini değiştirecek 12.07.2019 15:27

ABD'nin, müttefiki Türkiye'nin Patriot talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Ankara, kendi hava savunma sistemlerini satın alma yoluna gitti. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemeleri bugün Mürted Hava Meydanı'na intikal etmeye başladı. A Haber canlı yayınına katılan uzmanlar, S-400'lerin Türkiye gibi bir ülke açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin S-400'leri satın alması bölgedeki güç dengesini değiştirecek" dedi.

ABD'nin, müttefiki Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemi talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Ankara, farklı alternatiflere yönelerek, Rusya'nın cazip teklifini değerlendirdi ve S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı verdi. Suriye savaşı başta olmak üzere güvenlik ihtiyacı gün geçtikçe artan ve hava sahası tehditlere açık hale gelen Türkiye, NATO müttefiklerince de desteklenmemesi nedeniyle kendi hava savunma sistemlerini oluşturmaya yöneldi. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemeleri bugün Mürted Hava Meydanı'na intikal etmeye başladı.



"GÜÇ DENGESİ DEĞİŞECEK"

A Haber canlı yayınına katılan uzmanlar, S-400'lerin satın alınmasının Türkiye için büyük bir adım olduğunu söyledi. canlı yayında açıklamalarda bulunan Stratejist Murat Koç, S-400'lerin caydırıcılığın yanında hava ve füze taarruzlarını sınırlandıracağını ve kara ve deniz harekatlarının daha elverişli koşullarda icrasına katkıda bulunacağını söyledi. Bölgede gelişen risklere dikkat çeken Koç, Türkiye'nin kendisine önemli bir güvenli alan yaratmış olduğunu vurguladı. Koç, "S-400'lerle birlikte sadece askeri değil, ekonomik ticari ve anlamda güç dengesi değişecek. " dedi.



"TÜRKİYE İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, S-400'lerin satın alınmasının Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Sali,, "S-400'ler hem kapsadığı alan hem de menzili açısından Patriotlara göre teknik kabiliyeti çok daha yüksek " dedi.