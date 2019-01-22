Uzman çavuşlara kadro ne zaman yapılacak? Uzman çavuşlara kadroda detaylar belli oldu...

Uzman çavuşların kadro sorunu çözülüyor. Mağduriyetlerin giderilmesi için atılacak adımın gelmesi ise an meselesi. Sözleşmeli olarak görev yapan uzman çavuşların özlük haklarına ilişkin düzenleme yapılması gündemde. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan çalışmada artık sona gelindi. İşte uzman çavuşlara kadroda son gelişmeler...
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