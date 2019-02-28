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Üzerinden 22 yıl geçti! 28 Şubat darbesinde neler oldu?

28.02.2019 10:07

Postmodern darbenin bugün 22.yılı. O gün yaşanan yaralar hala taze. 28 Şubat tarihe postmodern darbe olarak geçti. 28 Şubat 1997 tarihinde yaşananlar ise bugün tekrar araştırılmaya başlandı. Peki 28 Şubat darbesinde neler oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...


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