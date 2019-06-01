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Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz yöntem | Sakladıkları eroini baharatla kamufle etmişler

01.06.2019 18:31

Eskişehir-Ankara kara yolunda polis tarafından durdurulan araçta 52,7 kilogram eroinle yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı. Otomobilin tabanına ve koltukların altına gizlenen uyuşturucunun narkotik köpeği koku almasın diye üstlerine baharat serpilmesi dikkati çekti.


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