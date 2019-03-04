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Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

04.03.2019 18:32

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, boş bir araziye uyuşturucuyu saklayan kişiler, bir vatandaşın o anları cep telefonuyla kaydetmesi sayesinde polis tarafından yakalandı. Polis yaklaşık 2 kilo esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirirken, 3 kişiyi gözaltına aldı.


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