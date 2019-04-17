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Uyuşturucu kullandığı iddia edilen DJ hayatını kaybetti

17.04.2019 09:33

Bornova ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 24 yaşındaki İlkehan K. komaya girerek hayatını kaybetti


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