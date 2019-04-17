Uyuşturucu kullandığı iddia edilen DJ hayatını kaybetti

Bornova ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 24 yaşındaki İlkehan K. komaya girerek hayatını kaybetti
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen DJ hayatını kaybetti17.04.2019 09:33
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