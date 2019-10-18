Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlu yakalandı Meksika savaş alanına döndü! Ovidio Guzman Lopez serbest bırakıldı 18.10.2019 11:42

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, "El Chapo" Bücür lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez'in devriye gezen güvenlik güçlerince yakalanmasının ardından şiddetli çatışmalar çıktı. Uyuşturucu karteli Sinaloa'nın ağır silahlı üyelerinin polisler ve askerlerle çatışması sonrası Meksikalı yetkililer, şiddet olaylarının büyümesinin önüne geçmek için Ovido Guzman Lopez'in serbest bırakıldığını söyledi.

Kamu Güvenliği Bakanı Alfonso Durazo, basına yaptığı açıklamada, ülkenin batı eyaleti Sinaloa'nın Culiacan kentinde Guzman'ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez'in rutin bir devriye sırasında polis tarafından yakalandığını belirterek, daha sonra kartel üyelerinin güvenlik güçlerine ateş açtığını kaydetti.

Çete üyelerinin caddeleri kapattığını, araçları ateşe verdiğini ve kentte paniğe neden olduğunu ifade eden Durazo, kentin güvenliği için güvenlik güçlerinin operasyonu durdurduğunu söyledi.

Durazo, kentte şiddetin önlenmesi amacıyla Ovidio Guzman Lopez'in serbest bırakıldığını ifade etti.

Guzman ailesinin avukatlarından Jose Luis Gonzalez Meza, yaptığı açıklamada Ovidio Guzman Lopez'in "hayatta ve özgür" olduğunu belirtti.

Ülke basınında yer alan haberlerde kentte çıkan kargaşa sırasında 30'a yakın mahkumun ceza evinden kaçtığı ifade edildi.

Sinaloa Valisi Quirino Ordaz Coppel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Culiacan kentinin güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını belirterek, halkı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ovidio Guzman Lopez, ABD'nin New York eyaletinde görülen davada temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ovidio Guzman Lopez, 2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçmış, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.