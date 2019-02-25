İspanya’nın başkenti Madrid’de, bir süredir kayıp olan yaşlı kadın, işsiz ve uyuşturucu bağımlısı oğlu Alberto Sanchez Gomez tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Madrid'de yaşayan 26 yaşındaki işsiz garsonun annesinin bir süre ortada gözükmemesinin ardından başlatılan soruşturma sonucunda dehşet veren gerçeklerle karşılaşıldı.
Uyuşturucu bağımlısı Alberto Sanchez Gomez annesini öldürüp köpeğine yedirdi!25.02.2019 14:41
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