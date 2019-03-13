Uydu alıcısından bin 925 uyuşturucu hap çıktı

Kargo paketiyle gelen uydu alıcılarının içine gizlenmiş bin 925 uyuşturucu hap ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.
Uydu alıcısından bin 925 uyuşturucu hap çıktı13.03.2019 13:19
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