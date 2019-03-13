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Uydu alıcısından bin 925 uyuşturucu hap çıktı

13.03.2019 13:19

Kargo paketiyle gelen uydu alıcılarının içine gizlenmiş bin 925 uyuşturucu hap ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.


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