Üvey kardeşini berber koltuğunda vurdu! Saldırı anı kameraya yansıdı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan üvey kardeşini berber dükkanında tıraş olduğu sırada pompalı tüfekle yaraladı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis, üvey kardeşini vuran Yusuf Kerim S.'nin yakalanması için bir çalışma başlattı.
Üvey kardeşini berber koltuğunda vurdu! Saldırı anı kameraya yansıdı21.10.2019 23:34
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