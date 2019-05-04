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Üşüyen Yıldız Tilbe için sahneye soba kuruldu

04.05.2019 13:48

Edirne'de Bahar Şenlikleri’nde sahneye çıkan Yıldız Tilbe, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere ıslak saçla çıktığı için üşüdüğünü söyleyen Tilbe için sahneye, 4 elektrikli soba kuruldu.


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