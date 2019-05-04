Edirne'de Bahar Şenlikleri’nde sahneye çıkan Yıldız Tilbe, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere ıslak saçla çıktığı için üşüdüğünü söyleyen Tilbe için sahneye, 4 elektrikli soba kuruldu.
Üşüyen Yıldız Tilbe için sahneye soba kuruldu04.05.2019 13:48
- Tokat'ta kan donduran olay! Köpeğin gözlerini oydular
- Üşüyen Yıldız Tilbe için sahneye soba kuruldu
- Kalamış Marina'da sır görüşme! Kılıçdaroğlu özel yatta kimle görüştü?
- Son dakika: İstanbul Kavacık'ta ormanlık alanda yangın
- Bursa'da eşinin kulak kıllarını yakmak isteyen kadın eşini ve kendini yaktı
- Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisi yorumu!
- Onlar sıradan besinler değil! İşte Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler ve faydaları
- İzmir-Aydın otobanında korkutan anlar! Kontrolünü kaybeden TIR böyle savruldu
- 12.3 milyon emekliye müjde! Temmuz'da yüzde 4 zam
- Askeri birlikleri teftiş eden Maduro: Savaşma zamanı geldi
- Son dakika: PKK'da büyük çöküş! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 ayda 127 terörist teslim oldu
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde makas terörü kamerada (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.